"M jak miłość" tylko raz w tygodniu na antenie TVP2!? Skąd taka zmiana?

" M jak miłość " na antenie TVP2 jest emitowany od ponad 19 lat, w tym roku odbędzie się wielki jubileusz 20-lecia serialu. Już we wrześniu planowany jest kolejny sezon i jak informuje se.pl premiera miałaby się odbyć 7 września. Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące komentarze dotyczące tego, że "M jak miłość" ma zniknąć z anteny TVP! Na jedno z takich pytań odpowiedziała produkcja. Zobaczcie, co napisała! Widzowie obawiają się, co dalej z serialem "M jak miłość"! Co na to produkcja? W sieci pojawiły się bardzo niepokojące komentarze dotyczące „M jak miłość”, które wywołały zamieszanie wśród fanów serialu. Pod każdym nowym zdjęciem, które jest publikowane na oficjalnym koncie serialu na Instagramie pojawia się po kilka komentarzy dotyczących zniknięcia „M jak miłość” z anteny TVP2. Czy to prawda że M jak Miłość po wakacjach się skończy? - zapytała jedna z Internautek na oficjalnym profilu serialu na Instagramie. Na lakoniczną, ale stanowczą odpowiedź fanka "M jak miłość" nie musiała długo czekać. Pod jej pytaniem pojawiło się krótkie: "Nie". Wszystko wskazuje na to, że serial nie zniknie z anteny, w końcu wciąż jest jednym z najchętniej oglądanych propozycji stacji. Zobacz także: QUIZ o rodzinie Mostowiaków! Pamiętacie wszystkie ich afery w "M jak miłość"? Wyświetl ten post na Instagramie. A jak Wam mijają #wakacje? 😉 Post udostępniony przez M jak miłość (@mjakmilosc.official) Lip 27, 2020 o 2:34 PDT ...