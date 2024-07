Cały czas się zastanawiam… Czy to rozdzielenie ich do dwóch różnych klas to rzeczywiście był dobry pomysł? Czy jednak trochę nie przesadziliśmy? Chodziło przecież o to, żeby przestali rozrabiać, a nie, żeby ich ze sobą skłócić...

A mąż tym razem przyznaje jej rację.

- Antek, prawdę mówiąc, ma prawo czuć się pokrzywdzony – wina była wspólna, a karę poniósł głównie on. Źle to rozegrałem... Dałem Antkowi pretekst, żeby się ode mnie odsunął. I jest mi z tego powodu naprawdę przykro... Przecież kocham go tak samo jak Mateusza! A jeśli on ma co do tego jakiekolwiek wątpliwości... to znaczy, że go zawiodłem.