Gdy mężczyzna spróbuje uciec, Jakub go postrzeli. I bandyta trafi w końcu do szpitala, w krytycznym stanie. Tymczasem brat Głowackiego (w tej roli: Maciej Wilewski) będzie obserwował całą akcję z ukrycia… i dojdzie do wniosku, że za broń chwycił Tomek – któremu poprzysięgnie zemstę.