- Ostatnio średnio szło mi w interesach, kilka projektów nie wypaliło… I wiecie, jak to jest: życie pod presją, stres, alkohol… I to właśnie z tego powodu doszło do tego żałosnego incydentu!

Okay, byłeś pijany, zdarza się… Ale tu chodzi o coś innego. I dobrze wiesz, o czym mówię!

- Tak, wiem... Nie byłem wobec ciebie lojalny. I paskudnie się z tym czuję. Przyjaciołom nie wykręca się takich numerów…