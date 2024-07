- Chciałam do ciebie zadzwonić i nawet dzwoniłam, ale gdy tylko słyszałam twój głos... opuszczała mnie cała odwaga.(...) Posłuchaj, ja... przyszłam, żeby ci to wszystko wyjaśnić, oczyścić atmosferę... - Zostawiłaś mnie przed ślubem na lodzie. I tu nie ma nic do wyjaśnienia! - Mnie to naprawdę strasznie męczy, uwiera i... chciałam cię przeprosić za to, co się stało. Tym razem osobiście...