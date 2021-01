"M jak miłość": Sonia i Janek podejmą szokującą decyzję przed ślubem! Nie chodzi o ciążę...

Ślub Soni i Janka w „M jak miłość” zbliża się wielkimi krokami! Para w końcu chce powiedzieć sobie sakramentalne „Tak” w kościele w Lipnicy. W 1556 odcinku serialu, który na antenie zobaczymy już 11 stycznia para wybierze się na spotkanie z księdzem, aby ustalić termin ślubu. Okaże się, że nie zamierzają już dłużej czekać i chcą się pobrać za… trzy tygodnie! Jak rodzina zareaguje na taki termin? Co tak naprawdę jest powodem, że oboje zdecydowali się przyspieszyć termin ślubu!

Sonia i Janek w "M jak miłość" podejmą szokującą decyzję przed samym ślubem!

Ślub Sonii i Janka ma się odbyć we wrześniu. Para na zorganizowanie całej uroczystości będzie miała zaledwie trzy tygodnie, a przyszła panna młoda nie zamierza kupować sukni ślubnej, ale chce ją pożyczyć, uwaga… od Uli. To nie koniec sensacji, bo poprosi ją też, aby została jej świadkiem, co nie do końca spodoba się Jankowi:

Wiem, ale to był impuls. Przymierzałam sukienkę i Ula teraz ma teraz bardzo poważne problemy. Biedna jest! Była taka przygnębiona, że chciałam ją podnieść na duchu. - wyzna szczerze Sonia narzeczonemu.

Para nie będzie miała zbyt wiele czasu, aby zaprosić gości, dlatego od razu zdecydują się zaprosić całą rodzinę Mostowiaków i Kisielową. To właśnie ciotka Soni będzie zszokowana terminem ślubu, jaki wybrali!

Jak to? Kiedy? A dlaczego nikt nie mną nie konsultował terminu ślubu i zaproszeń?! I czy naprawdę ja muszę się o wszystkim dowiadywać jako ostatnia?! - powie zaskoczona, a kiedy zobaczy datę na zaproszeniu nie będzie kryła emocji i powie: Zaraz, przecież to już za chwilę! Rany Julek ja muszę dzwonić do krawcowej! Do modystki...

Tym razem to nie ciąża przyspieszyła ślub Sonii i Janka, ale chęć zalegalizowania ich związku! To jednak nie koniec kontrowersji wokół tej pary! Policjanta nadal obserwuje przestępca, który tuż przed ślubem o sobie przypomni i będzie chciał zemścić się na Janku!

MTL Maxfilm

To Janek zaproponuje przełożenie ślubu?

MTL Maxfilm

Do tej pory najbliżsi podejrzewali, że zmiana terminu ślubu może być spowodowana jedynie ciążą Soni. Powód będzie jednak zupełnie inny!