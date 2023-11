Reklama

W serialu "M jak miłość" wątek Joasi i Michała rozwija się coraz szybciej. Co prawda Chodakowska wie już, że jej sąsiad jest hazardzistą, ale stara się z tym walczyć. Oboje bardzo się lubią i wspierają w trudnych chwilach. Czy to oznacza, że Joanna zdecyduje się na kolejny krok i pozwoli sobie na uczucie? Okazuje się, że nie będzie to takie proste bo w jej życiu pojawi się ktoś jeszcze...

Obejrzyj wideo i zobacz, kto pojawi się u boku Joasi Chodakowskiej! Aktorka zdradziła nam, jak potoczą się dalsze losy granej przez nią postaci...

Joanna Chodakowska

MTL Maxfilm

Czy Michał będzie z Joasią?

MTL Maxfilm