Tymczasem Artur (Tomasz Ciachorowski), gdy zastanie seniorkę w domu, od razu wybuchnie gniewem. I postanowi Aleksandrę zastraszyć – tak, by ukryła przed Marcinem (Mikołaj Roznerski) fakt, że ma córkę.

- Pamięta pani tę sprawę z Naomi? Musi pani pamiętać... W końcu pani syn był podejrzany o zabójstwo. Celowo złożyłem fałszywe zeznania, żeby go obciążyć. Zrobiłem to, bo chciałem, żeby w końcu raz na zawsze zniknął z życia Izy. Jak pani myśli… do czego tym razem mogę się posunąć? Walczę już nie tylko o Izę, ale i o naszą córkę... bo to jest moje dziecko, rozumie pani?! I to jest moja rodzina! A jak się walczy o rodzinę, nie obowiązują żadne zasady…