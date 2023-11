W finale „zaginionego” odnajdzie jednak Piotr. A Paweł, sięgając po kolejnego drinka, rzuci tylko:

- Powiedz mi, jaki to w ogóle ma sens? Tak się upieprzać, walczyć, przegrywać… Dlaczego sobie po prostu nie odpuścić? Skoro i tak już wszystko straciłem… To po co to? Dla kogo?