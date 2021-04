"M jak miłość": Pożar w mieszkaniu Zduńskich! Dramatyczna akcja ratunkowa "Tu jest pełno dymu… Uciekajcie stąd!"

W "M jak miłość" w rodzinie Zduńskich będzie o krok od tragedii! W mieszkaniu Kingi i Piotrka wybuchnie pożar, a Lenka i Mikołaj znajdą się w niebezpieczeństwie. Co się wydarzyło na Deszczowej? Kto jest odpowiedzialny za wzniecenie pożaru i narażenie dzieci?

Zobaczcie zdjęcia z akcji ratunkowej!

Dramatyczna akcja ratunkowa na Deszczowej w "M jak miłość"!

W 1583. odcinku "M jak Miłość", który już 19 kwietnia, na widzów czeka mnóstwo dramatycznych wydarzeń, a ostatni dzień roku będzie... wybuchowy! Najpierw Łukasz będzie prosił Patrycję, aby zostawiła dla niego męża, potem z pracy w bistro zrezygnuje kucharz i zostawi Kingę samą z mnóstwem niezrealizowanych zamówień, ale to co wydarzy się na koniec może zmrozić krew w żyłach!

Na Deszczowej wybuchnie pożar! Okazuje się, że ojciec Kingi postanowił świętować Sylwestra i zgromadził w domu córki cały arsenał fajerwerek. Niestety, sytuacja szybko wymnknie się spod kontroli i Marszałek, w którego wciela się Emilian Kamiński będzie musiał opanować dramatyczną sytuację, bo przyniesione do domu fajerwerki nagle się zapalą! W domu są dzieci, a dym szybko zacznie ogarniać kolejne pomieszczenia. Ojciec Kingi rzuci się do gaszenia pożaru, ale co z dziećmi!? Usłyszą krzyk dziadka, ale czy uda im się w porę uciec?

Lenka, Misiek, tu jest pełno dymu… Uciekajcie stąd!!!

Zapowiada się naprawdę dramatyczny odcinek! Jaki będzie finał pożaru na Deszczowej? Kinga i Piotrek zjawią się w porę w domu?

fot. MTL Maxfilm

Lenka i Mikołaj znajdą się w niebezpieczeństwie. Zadymienie w domu będzie coraz większe!

fot. MTL Maxfilm

Kinga i Piotrek w "M jak miłość" będą spędzali czas w bistro zupełnie nieświadomi, w jak dużym niebezpieczeństwie są ich dzieci.