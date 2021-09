Takiego obrotu spraw w relacji Izy i Marcina w "M jak miłość" nikt się nie spodziewał! Chodakowska zdecydowała się na rozwód i sięgnęła po alkohol. Adriana Kalska skomentowała, to co się wydarzyło w życiu jej serialowej bohaterki!

To już koniec małżeństwa Chodakowskich w "M jak miłość"? Iza poinformowała Marcina, że chce rozwodu i jego reakcja tylko utwierdziła ją w przekonaniu, że to dobra decyzja. Niestety, po powrocie do domu ostatecznie dotarło do niej, że to już koniec i czeka ją ustalenie podziału opieki nad dziećmi i spotkania z Marcinem w sądzie. Zrozpaczona kobieta sięgnęła po alkohol! Całkowicie pijaną Izę zobaczył Marcin zaniepokojony jej zachowaniem. Chodakowski wykorzysta to w sądzie przeciw niej? Adriana Kalska w zaskakujący sposób oceniła tę sytuację na swoim Instagramie!

Iza w "M jak miłość" zdecydowała się na rozwód i sięgnęła po alkohol. Co dalej?

Wygląda na to, że problemy Izy i Marcina szybko się nie zakończą, choć właśnie na to liczyli widzowie "M jak miłość" w nowym sezonie serialu. Decyzja o rozwodzie już została podjęta i kiedy wydawało się, że to koniec - okazuje się, że Iza całkowicie się załamie. To już kolejna wielka trauma w jej życiu po małżeństwie z Arturem. Tym razem może się z tego nie podnieść!

Marcin pomoże Izie, czy tak jak w ostatnim odcinku cicho wyjdzie z jej życia?

Zobacz także: "M jak miłość": Rozwód Izy i Marcina potwierdzony? Zaskakujący komentarz Mikołaja Roznerskiego

Reakcja Marcina na wieść o rozwodzie zaskoczyła Izę! Kobieta nie spodziewała się, że znów usłyszy kolejne oskarżenia pod swoim adresem. Ta decyzja przybiła oboje, ale Iza radzi sobie z nią zdecydowanie gorzej...

fot. MTL Maxfilm

Iza po tym, jak poinformowała Marcina, że chce rozwodu i jego kolejnych oskarżeniach miała już dosyć. Po powrocie do domu nie mogła znaleźć sobie miejsca i sięgnęła po alkohol. Na szczęście w porę odwiedziła ją Aneta, a potem Marcin, który jak tylko upewnił się, że nic poważnego jej nie grozi wyszedł z mieszkania. Chodakowski wykorzysta to, co dzieje się z Izą, aby uzyskać rozwód z jej winy?

fot. MTL Maxfilm

Adriana Kalska w relacji na Instastory odniosła się do wydarzeń z ostatniego odcinka "M jak miłość" i nie ukrywa, że między Izą i Marcinem nie jest wesoło! A tak komentuje zachowanie Izy:

Uuu... Iza nie w formie heh... Anetka dobrze, że jesteś

Czyżby to naprawdę był koniec małżeństwa Chodakowskich w "M jak miłość"? Fani serialu są niepocieszeni i liczą, że Iza i Marcin jeszcze się pogodzą.