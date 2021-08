"M jak miłość" po wakacjach: Magda będzie w ciąży? Zaskakujący komentarz 

Iza i Marcin w nowym sezonie " M jak miłość " w końcu mogą cieszyć się rodzinnym szczęściem. Wydaje się, że najgorsze jest już za nimi i na nowym filmie opublikowanym na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych widać, że są bardzo szczęśliwi, a uśmiechy nie schodzą z ich twarzy. Nie sposób przeoczyć też nową fryzurę Izy ! Okazuje się, że żona Marcina Chodakowskiego, która do tej pory zawsze miała proste rozpuszczone włosy postanowiła to zmienić. Na filmie zobaczymy Izę w bardzo kobiecym warkoczu i kwiecistej sukience. Co za zmiana. Sami zobaczcie! Iza w "M jak miłość" zmieniła fryzurę! Iza do tej pory przyzwyczaiła widzów do swoich długich rozpuszczonych włosów. Aktora rzadko eksperymentuje z włosami. W nowym sezonie wiele się zmieniło i Chodakowska zdecydowała się na nową fryzurę, którą bardzo przypadła do gustu fanom serialu. Ładnie Izie w tej fryzurze Najlepsza para w serialu, ale również w życiu prywatnym. Uwielbiam ich! Tylko dla nich oglądam ten serial❤️ Sami zobaczcie i oceńcie! Zobacz także: M jak miłość: Mateusz powie Lilce o dramacie swojego ojca! Co się dzieje z Markiem? Wróci do Grabiny? Zobaczcie taniec Izy i Marcina! Wyświetl ten post na Instagramie. Nieustająco ich uwielbiamy ❤️❤️❤️ Post udostępniony przez M jak miłość (@mjakmilosc.official) Wrz 29, 2020 o 12:43 PDT Do tej pory Iza zawsze nosiła rozpuszczone włosy i rzadko zmieniała fryzurę. Iza z Marcinem tworzą w serialu świetnie dobraną parę.