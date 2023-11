Anna Mucha pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem ze ślubu Magdy i Andrzeja. Jedna z najbardziej lubianych serialowych par w "M jak miłość" po wielu dramatycznych sytuacjach, w końcu stanęła na ślubnym kobiercu!

Zobaczcie, jak wygląda serialowa bohaterka Anny Muchy w dniu swojego ślubu!

Anna Mucha opublikowała na Instagramie dwa urocze zdjęcia ze ślubu zorganizowanego przez Kingę w ogrodzie na Deszczowej. Piękna letnia sceneria, subtelna suknia ślubna i elegancki Pan Młody.

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcia Magdy i Andrzeja. W opisie pod zdjęciem aktorka dodała:

no i się wydało ???????? @krystian_wieczorek_official ???? @mjakmilosc.official - napisała Anna Mucha na Instagramie.

Fani są zachwyceni, że Magda i Andrzej z "M jak miłość" powiedzieli sobie sakramentalne "Tak"! Już nie mogą doczekać się odcinka, w którym zobaczą wesele tej dwójki:

Jaka z Was jest piękna para????❤️

Najpiękniejsza kobieta i najprzystojniejszy mężczyzna ❤️GRATULACJE????????????

Najpiekniejsza serialowa para ???? ????Pod każdym względem!

Wielkie ???????????? dla scenarzystów serialu - nareszcie, tak długo wyczekiwany ślub najlepszej, najsympatyczniejszej pary serialu. ❤️ Gratulacje dla Magdy i Andrzeja. To będzie najpiękniejszy ślub w historii serialu. ... I żyli długo i szczęśliwie..... Ciekawe, co na to biedny KAMIL, trudno będzie mu się pogodzić z wyborem Magdy.