Fani "M jak miłość" już za kilka tygodni będą mogli zobaczyć nowe odcinki hitowego serialu Telewizyjnej Dwójki. Co wydarzy się w nowym sezonie uwielbianej "Emki"? Będzie bardzo gorąco! Widzowie dowiedzą się m.in. jak potoczą się losy serialowej Izy (Adriana Kalska), która trafi do szpitala i będzie w śpiączce. Jak już wiemy, Artur (Tomasz Ciachorowski) będzie oskarżał Marcina (Mikołaj Roznerski) o to, że to właśnie przez niego Iza walczy o życie. Jak informuje portal superseriale.se.pl, Skalski z pewnością zrobi wszystko, żeby zniszczyć swojego rywala!

Już raz przez niego Marcin trafił do więzienia, bo Skalski zrzucił na niego winę za zabójstwo tancerki Noami (Mayu Garlińska-Sakai), którą zamordował jej brutalny chłopak- czytamy na portalu.

Atmosferę wokół Artura i Marcina z pewnością podgrzeje fakt, że Chodakowskiemu uda się odzyskać Maję, którą Skalski traktuje jak swoją córkę!

Co stanie się z Izą?

Kiedy kilka tygodni temu Tomasz Ciachorowski w rozmowie z nami zdradził, że wybryki jego serialowego bohatera mogą pójść w niepamięć, zaczęliśmy podejrzewać, że po wybudzeniu ze śpiączki Iza może cierpieć na amnezję. Teraz okazuje się, że to prawda! Portal superseriale.se.pl informuje, że Iza rzeczywiście straci pamięć.

W czasie, kiedy Skalska będzie walczyć o życie i zdrowie, Ania (Maria Pawłowska) pomoże Marcinowi odzyskać córkę! Chodakowski i dziennikarka będą razem wychowywać małą Maję, a to z pewnością rozwścieczy Artura... Czy Skalski zniszczy Marcina? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Marcin odbierze Arturowi swoją córkę.

W nowych odcinkach serialu Iza straci pamięć.