Joanna Kuberska w "Kulisach M jak miłość" zdradziła, że ta rozmowa była dla jej bohaterki decydującym momentem. To wtedy Julka postanowiła zostawić Pawła:

Kiedy Julka podsłuchuje rozmowę jego z Katią to jest gwóźdź do trumny. To już nawet nie jest smutek, to już jest poirytowanie, zdenerwowanie i też takie... bezpłciowe zachowanie Pawła wobec tego wszystkiego - powiedziała Kuberska na planie serialu.