M jak miłość: Kamila zaatakuje Kingę i naśle na Piotrka bandytów! Była kochanka Zduńskiego doprowadzi do tragedii?

To jeszcze nie koniec wielkich emocji w wątku Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek w "M jak miłość"! Okazuje się, że już wkrótce rodzina Zduńskich może przeżywać kolejne dramaty. Wszystko przez Kamilę (Anna Gorajska), która wciąż nie może pogodzić się, że Piotrek zakończył ich romans i wrócił do swojej żony. Co zrobi była kochanka Zduńskiego?

Bandyci pobiją Zduńskiego?

W ostatnich tygodniach w wątku Kingi i Piotrka z "M jak miłość" działo się naprawdę sporo. Zduńscy przechodzili poważny małżeński kryzys, a Piotrek bardzo zbliżył się do swojej koleżanki z pracy, Kamili. Wydawało się, że Zduńscy nie uratują już swojego związku, jednak kiedy doszło do groźnie wyglądającego wypadku i Kinga trafiła do szpitala, para zrozumiała, że nie chce się rozstawać. Niestety, Kamila wciąż nie może pogodzić się z tym, że została odtrącona przez Piotrka dlatego teraz szykuje zemstę!

Okazuje się, że w 1560 odcinku "M jak miłość" Kamila przyjedzie na Deszczową i spróbuje poróżnić Kingę i Piotrka. Jak informuje portal superseriale.se.pl była kochanka Piotrka przystąpi do ataku!

Byłam kochanką Piotra i to był namiętny związek - powie do Kingi. Jak na wyznanie Kamili zareaguje Zduńska? Kinga pokaże jej, kto tu rządzi!

To jest mój facet! I to jest mój ogród!- odpowie Kinga i zacznie wyrzucać ją ze swojej posesji.

Nie popychaj mnie! - będzie się próbowała bronić Kamila.

Kinga będzie wściekła po spotkaniu z Kamilą, ale kiedy wejdzie do domu podejdzie do męża i... wylądują razem w łóżku!

Niestety, według doniesień superseriale.se.pl kiedy Kamila zrozumie, że nie ma już żadnych szans u Piotrka, postanowi się na nim zemścić. W 1563 odcinku "M jak miłość" prawniczka przegra ważną sprawę w sądzie, a kiedy jej klient, niebezpieczny mężczyzna, wyśle do kancelarii gangsterów powie im, że to Piotrek jest za wszystko odpowiedzialny. Kamila naśle na Zduńskiego bandziorów, którzy pojawia się w bistro i właśnie tam spotkają Piotrka.

Czy bandyci pobiją Zduńskiego? Jak zakończy się ten wątek? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Kamila znów będzie próbowała rozbić małżeństwo Kingi i Piotrka.

MTL Maxfilm

Kiedy zrozumie, że nie ma już szans u Piotrka, naśle na niego bandytów!