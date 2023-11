1 z 4

Olek do tej pory przyzwyczaił widzów do tego, że jest bardzo niestały w uczuciach. Jego związki były dosyć burzliwe i szybko się kończyły! Wystarczy przypomnieć jego relację z Magdą czy Anetą. Teraz Chodakowski stara się udawać przed Agnieszką, że te burzliwe czasy ma za sobą. Jednak to tylko pozory! W końcu mężczyzna jest zauroczony młodą lekarką.