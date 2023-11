5 z 8

Z kolei w Grabinie głosu serca posłucha Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska). Nowy ukochany – Robert (Krzysztof Tyniec) – przekona seniorkę, by sprzedała dom i zamieszkała z nim w stolicy. A do tego, by dała mu pełnomocnictwo do swojego konta.