Magda od razu zauważy, że jedna z grafik została usunięta. A gdy zapyta o nią autorkę - nieświadoma, że chodzi o akt Budzyńskiego - Anka pośle kochankowi „znaczący” uśmiech...

Andrzej, słysząc odpowiedź „przyjaciółki”, od razu zblednie. I po chwili, gdy zostaną sami, zacznie robić dziewczynie wymówki.

- Co to ma być za gra? Myślisz, że to zabawne?!

- Chodzi ci o twój portret? Bez obaw... Nie zamierzałam go pokazać. Nie zrobiłabym ci tego... Nie w taki sposób...