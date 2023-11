Reklama

Grany przez Mikołaja Roznerskiego Marcin nadal nie może się zdecydować z kim chce być: z Izą czy z Anią. Jego miłosne perypetie w "M jak miłość" trwają już długo, ale po nocy spędzonej z Izą mężczyzna nadal nie potrafi zostawić Ani. To sprawiło, że dziennikarka postanowiła uciec się do intrygi. Czy to pomoże jej pozbyć się rywalki i stworzyć stały związek z Chodakowskim?

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co na temet swojej postaci powiedziała nam Maria Pawłowska. Aktorka zdradziła, kogo w końcu wybierze Marcin i jakie będą dalsze losy jej postaci... Nie uwierzycie, jak skończy się ten miłosny trójkąt!

Ania i Marcin w "M jak miłość"