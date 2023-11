Tymczasem ordynator znów nie ma dobrych wiadomości.

- Wyczerpaliśmy możliwości leczenia pani męża. Nie ma w tej chwili wskazań, żeby pacjent dłużej przebywał na OIOM-ie. Najprawdopodobniej niedługo go wypiszemy do domowej respiratoroterapii…

- Jak to… wypiszecie? Wróci do domu?

- Mąż w tym momencie najbardziej potrzebuje pielęgnacji i obecności kogoś bliskiego... Dostanie pani od hospicjum wszystkie urządzenia, a my przeszkolimy panią, jak ich używać…