Przed nami 1386 odcinek "M jak miłość", a w nim dalszy ciąg wątku - Iza, Marcin i Artur! Czy Marcinowi uda się ukryć przed Arturem w Grabinie? Co z Mają? Zobaczcie opis 1386 odcinka serialu, którego emisja już 2 października!

W najbliższy wtorek Marcin (Mikołaj Roznerski) ukryje się w Grabinie, jak zwykle wspierany przez Barbarę (Teresa Lipowska). A seniorka zaprowadzi go do domu Kolędy.

- Wyjechał na kilka tygodni do Niemiec, a ja opiekuję się jego kwiatkami…

- Ale czy… ja tak mogę wpakować się tu bez wiedzy i zgody gospodarza?

- O nic się nie martw! Jurek wróci, to wszystko mu wytłumaczę... A dom leży na uboczu, nikt tu nie chodzi, jest cicho, spokojnie…

- Dziękuję, ciociu… Już nie wiedziałem, co robić…

- Boże, mój biedaku, widzę, ile to wszystko cię kosztuje… Będzie dobrze. Jakoś to wszystko w końcu się poukłada. Najważniejsze, że dziecko udało się uratować!(…) Bądź dobrej myśli, Marcinku... I spokojnie, tu jesteście bezpieczni. Nikt was tu nie znajdzie!