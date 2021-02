M jak miłość: Nowa bohaterka zastąpi Janka! Tomas Kollarik zniknie z serialu TVP?

W "M jak miłość" pojawi się nowa bohaterka, która zastąpi Janka (Tomas Kollarik)! Podkomisarz Ewa Grzymska zostanie szefową policji w Lipnicy. Czy to oznacza, że Tomas Kollarik wkrótce zniknie z serialu Telewizyjnej Dwójki? Sprawdźcie, co czeka serialowego Janka! W najbliższym odcinku "M jak miłość" dojdzie do ostrej kłótni policjanta z Sonią...

Janek zacznie pić i znów odtrąci Sonię

Już w najbliższy poniedziałek (1 marca) TVP2 wyemituje 1570 odcinek "M jak miłość" w nim ciąg dalszy dramatu Janka. Policjant został postrzelony w dniu ślubu, a kula uszkodziła mu kręgosłup- lekarze powiedzieli mu, że najprawdopodobniej już nigdy nie stanie na nogi. Zrozpaczony Janek wyszedł już ze szpitala, ale w najnowszej odsłonie "M jak miłość" zobaczymy, że sięga po alkohol!

W 1570 odcinku "M jak miłość" Sonia (Barbara Wypych) wybuchnie kiedy zobaczy pijanego Janka.

- Wiesz, co ci powiem? Jesteś idiotą! Ludzie walczą! Nie poddają się! Żyją na wózku, pracują, uprawiają sport, kochają… Mają dzieci!

- Dzieci? Nie chcę mieć z tobą żadnych dzieci...

- Nie wierzę ci...

- Zawsze wierzyłaś tylko w to, co chciałaś. Widziałaś, co chciałaś widzieć…

Zraniona Sonia wybiegnie z domu Janka i opowie o wszystkim Rafałowi (Jakub Kucner). Policjant będzie miał dość łez przyjaciółki dlatego spotka się z Morawskim i wszystko mu wygarnie,

- Wiesz, kim jesteś? Skończonym gnojkiem! Nie masz prawa tak jej traktować! Wyżywasz się na niej za to, co się stało... Ona na to nie zasłużyła!- powie Janek.

Z kolei w Lipnicy pojawi się nowa szefowa policji. Ewa Grzymska zastąpi Janka i już pierwszego dnia pracyzacznie krytykować swojego poprzednika.

Wygląda na to, że komendant Morawski dopuścił się w tej jednostce licznych zaniedbań...

W obronie Janka stanie Sonia!

Komendant Morawski został nominowany do odznaczenia! Kim pani jest, żeby go osądzać?!

Czy nowa bohaterka zastąpi Janka, a Tomas Kollarik zniknie z "M jak miłość"? Nic bardziej mylnego! Jak informował ostatnio portal superseriale.se.pl wkrótce Janek trafi do kliniki w której pracuje Olek. Chodakowski zaproponuje mu operację po której być może będzie mógł chodzić!

W "M jak miłość" pojawi się nowa szefowa policji.

Sonia będzie zrozpaczona po rozmowie z ukochanym.