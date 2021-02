M jak miłość: Janek znów zacznie chodzić i odzyska Sonię? Poruszające sceny w serialu TVP! 

To już koniec dramatu Janka (Tomas Kollarik) z "M jak miłość"? Czy przystojny policjant znów stanie na nogi i będzie szczęśliwy u boku Sonii (Barbara Wypych)? W uwielbianym przez widzów serialu Telewizyjnej Dwójki szykuje się zaskakujący zwrot akcji! Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

Janek będzie chodził?

W jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem Janka. Policjant został postrzelony tuż przed wejściem do kościoła, w którym miał poślubić Sonię. Morawski w ciężkim stanie trafił do szpitala, a tam lekarze przekazali mu smutną wiadomość, że kula uszkodziła kręgosłup i najprawdopodobniej już nigdy nie stanie na nogi. Zrozpaczony Janek postanowił zakończyć związek z narzeczoną... Teraz jednak pojawiła się nadzieja, że Janek nie tylko odzyska zdrowie, ale być może w przyszłości spróbuje odzyskać Sonię!

Jak informuje portal superseriale.se.pl, w 1574 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) poprosi Olka (Maurycy Popiel), żeby przyjął Janka w swojej klinice. Lekarz zaproponuje policjantowi operację, która może sprawić, że znów stanie na nogi! Chodakowski nie będzie jednak ukrywał, że zabieg będzie bardzo ryzykowny i nie może dać mu pewności, że się powiedzie.

Nie chcę składać obietnic bez pokrycia. To bardzo skomplikowany zabieg. Nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Trudno mi teraz przewidzieć, jaki będzie efekt końcowy. To będę mógł ocenić dopiero w trakcie operacji. Mówiąc w dużym uproszczeniu, zabieg polega na utworzeniu rusztowania zewnętrznego, czegoś w rodzaju egzoszkieletu łączącego wszystkie odłamane elementy w jedną całość. I jeśli to się uda...- oceni Olek.

Według doniesień portalu Sonia dowie się, że jej były narzeczony najprawdopodobniej znów będzie chodzić, jednak w tym samym czasie Rafał (Jakub Kucner) zdradzi jej, że Janek postanowił się z nią rozstać ze względu na bandytów, przed którymi chce ją chronić...

Czy policja złapie przestępców, a wtedy Janek wróci do Sonii? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość"!

Olek przeprowadzi operację po której Janek znów będzie chodził?

Policjant najprawdopodobniej znów stanie na nogi, ale czy wróci do Sonii?