Na jaki szczęśliwy finał fani serialu "M jak miłość" czekają? Na pewno by chcieli, by Marcin bez przeszkód mógł się widywać ze swoją córką Mają. Na razie na drodze stroi mu Artur, sąd i inne przeciwności losu. Ale powstają już kolejne odcinki i Roznerski zdradził, że do takiego spotkania dojdzie. Mikołaj będzie mógł beztrosko bawić się z obojgiem swoich dzieci - Mają i Szymkiem!

Aktor pokazał zdjęcie z planu "M jak miłość", gdzie obejmuje swoje serialowe dzieci. To słodki widok.

Jeden brzdąc drugi brzdąc i kto tu jest w opałach - napisał Mikołaj pod zdjęciem.

Scena, na którą czekają wszyscy ❤️❤️❤️ Już niedługo!#mjakmiłość #rodzina #razem #marcin#dzieci #love #nareszcie - A produkcja "M jak miłość" zdradziła, zę taka scena czeka nas niebawem.

