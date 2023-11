Artur dostanie świetną propozycję, aby zostać dyrektorem w szpitalu w Warszawie. Mężczyzna przez chwilę będzie się zastanawiał, jednak zdecyduje się odrzucić ofertę, aby móc być z Marysią w Grabinie. O wszystkim powie żonie, która nie będzie ukrywała swojej radości z jego decyzji. Przypomni Arturowi, że obiecała Markowi opiekę nad dziećmi i musi dotrzymać słowo:

Na pewno nie chcesz wracać do Warszawy? - zapyta Marysia i po chwili doda - Nawet nie wiesz, jakie to dla mnie ważne. Dzięki. Obiecałam Markowi, że zajmę się mamą, do tego te problemy Natalki. Czuję, że będzie potrzebowała wsparcia.