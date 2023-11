1 z 4

Małżeństwo Natalki i Franka w "M jak miłość" przechodzi poważny kryzys, a wszystko przez Justynę! To ona znów namieszała w ich relacji, a zrozpaczona Natalka wróciła z Hanią do rodzinnej Grabiny. Okazuje się, że to nie koniec problemów w rodzinie Zarzyckich, a świadkiem rodzinnych awantur będzie 4-letnia Hania.

Zobaczcie, co się stanie z małżeństwem Natalki i Franka. Dlaczego dziewczyna pozwoliła, aby jej córka przyglądała się tak dramatycznym scenom?

