Ania w swoim artykule opublikowanym w sieci przyzna wprost, że nie może poradzić sobie po rozstaniu ze swoim partnerem. Co więcej, okazuje się, że dziennikarka bierze leki na depresję i... sięga po alkohol!

Będzie dobrze, mówisz sobie. To nie twoja wina, po prostu zwykły niefart. Bywa. Logujesz się na portal randkowy, zapisujesz się na aerobik, dzwonisz do dawno niewidzianej przyjaciółki. Nie jest źle, trzymasz się, aż nagle pewnego dnia rano nie możesz wstać z łóżka. Lekarz mówi: "Depresja. Wyciągniemy panią z tego". Nie, ty nie potrzebujesz pomocy. Poradzisz sobie sama. (...) Wróciłaś do lekarza po tabletki, ale nie działają. Nic nie działa... I te cholerne wieczory, kiedy po całym dniu siada ambicja. Telefon jest pod ręką, wystarczy sięgnąć, wybrać jego numer. Trzeba z całej siły walczyć, żeby nie zadzwonić. Już bez żadnej nadziei, tylko po to, żeby usłyszeć jego głos- będzie relacjonować Ania w swoim artykule.