Reklama

Maria Pawłowska zdradziła przed kamerami Party.pl, co czeka Anię w serialu "M jak miłość". Okazuje się, że aktorce bardzo podobał się pomysł scenarzystów serialu, że to jej bohaterka zakończyła związek z Marcinem. Co prawda Ania czuła się oszukana przez mężczyznę, ale starała się walczyć o niego, do czasu! Kiedy na jaw wyszło, że Marcin ma romans z Izą, dziennikarka od razu z nim zerwała. Jednak to nie oznacza, że zniknie z serialu.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradziła Maria Pawłowska o losach Ani w "M jak miłość". Czy to koniec intryg z jej strony, a może zraniona dziewczyna zaplanuje zemstę...

Zobacz: Marcin będzie miał wypadek!? W "M jak miłość" Artur zleci zabójstwo Chodakowskiego!