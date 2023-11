1 z 5

Marcin w końcu dowie się, że ma córkę? Wszystko wskazuje na to, że tak! Fani "M jak miłość" już wkrótce będą mogli zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy serialowego Marcina i Izy. Była partnerka Marcina wciąż nie może pogodzić się z faktem, że nawet po porodzie Chodakowski nie chce poznać swojej córki - Lewińska nie wie, że ojciec jej dziecka nie ma pojęcia o narodzinach maleństwa...

Czy Iza zdecyduje się odezwać do Marcina? Co wydarzy się w najnowszych odcinkach serialu "M jak miłość"? Zobaczcie sami! To będą wyjątkowo emocjonujące odcinki!

