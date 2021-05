Wnuk zmarłego Mariusza Sabiniewicza z "M jak miłość" jest ciężko chory! Ilona łepkowska opublikowała poruszający apel

Ilona łepkowska opublikowała w mediach społecznościowych poruszający apel, z prośbą o pomoc dla wnuka zmarłego gwiazdora „M jak miłość” Mariusza Sabiniewicza. Aktor w hicie TVP2 grał Norberta, męża Marty Mostowiak. Sabiniewicz zmarł mając zaledwie 44 lata z powodu nowotworu trzustki. Dziś wnuk aktora walczy o powrót do zdrowia!

Ilona Łepkowska do 2007 roku była scenarzystką hitowego serialu TVP 2. Dzięki "M jak miłość" wielu aktorów dziś znajduje się w gronie najpopularniejszych polskich gwiazd, a przez lata z serialem był związany również Mariusz Sabiniewicz, który wcielał się w postać Norberta Wojciechowskiego, wieloletniego partnera Marty Mostowiak i ojca Łukasza. Aktor długo chorował na raka i 26 kwietnia 2007 roku przegrał tę walkę w wieku zaledwie 44 lat. Teraz o Mariuszu Sabiniewiczu przypomniała Ilona Łepkowska i zaapelowała o pomoc dla jego wnuka, Jasia.

Jak czytamy na stronie zbiórki chłopiec "cierpi na rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem, ma niedowład kończyn dolnych, a także stópki końsko-szpotawe". Okazuje się, że leczenie w Polsce nie przyniosło efektów i potrzeba jest operacja za granicą, a w tym celu trzeba zgromadzić sporą kwotę!

Pamiętacie Mariusza Sabiniewicza, wspaniałego aktora, który wcielał się przez wiele lat w Norberta? Odszedł przedwcześnie, pokonany przez straszną chorobę. To jest Jego wnuk. Mariuszowi Sabiniewiczowi nie możemy już pomóc, małemu Jasiowi - tak. Proszę wszystkich dobrych ludzi i wiernych fanów "M jak miłość" do wsparcia leczenia Jasia! Mariusz patrzy na nas z nieba i liczy na pewno na to, że pomożemy Jasiowi! Dobro wraca, pamiętajmy! - napisała na Facebooku Ilona Łepkowska.