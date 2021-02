"M jak miłość": Lilka i Mateusz napadnięci podczas spaceru! Napastnikiem okaże się ich znajomy?

W życiu Lilki i Mateusza z "M jak miłość" wydarzy się kolejny dramat! Para na romatycznym spacerze zostanie napadnięta. Sytuacja będzie działa się tak szybko, że będą ratowali siebie i nie skupią się na napastniku. Czy agresywny mężczyzna to Dawid Jaszewski?

Lilka i Mateusz korzystają z wolnego czasu i wybiorą się na spacer po lesie, który miał pozwolić im na spokojną rozmowę. Niestety, szybko okaże się, że spacer przerodzi się w prawdziwy horror! Nagle w krzakach zobaczą mężczyznę w ciemnej bluzie i kapturze założonym w taki sposób, aby nie było widać jego twarzy.

Kłusownik przyłapany na rozkładaniu wnyk napadnie na Mateusza, a przerażona Lilka pomoże mężowi. Sprawca jednak ucieknie. Mostowiak wezwie policję i złoży zeznania, ale niestety nie będzie w stanie rozpoznać sprawcy. Leśniczy od razu poinformuje, że szukają mężczyzny już od dawna bo w drastyczny sposób zabija zwierzęta:

Już raz mieliśmy go prawie na widelcu, ale znowu się wywinął. Kłusuje tu już od jakiegoś czasu, ale co gorsza, zostawia zwierzęta we wnykach! - powie mężczyzna.