- Nic mnie już z panem Bilskim nie łączy... Nie wiem, co robi, czym się zajmuje…

- Nie wiem, jak odnieść się do tych pani zapewnień, skoro… nie do końca jest pani z nami szczera! Wiemy, że dziś rano pan Bilski panią odwiedził... Spędził w pani mieszkaniu prawie pół godziny…