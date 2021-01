"M jak miłość": Kinga pobije kochankę Piotrka! "Jej należy się porządny łomot i to już od dawna". Bardzo mocne sceny!

W 1560 odcinku "M jak miłość" dojdzie do ostatecznego starcia między Kingą a Kamilą. Kiedy kochanka Piotrka po raz kolejny pojawi się na Deszczowej doprowadzi Zduńską do ostateczności i Kinga spuści jej łomot, jak czytamy na oficjalnym koncie serialu na Instagramie. Po fakcie Kamila zadzwoni do Piotrka ze skargą, że została pobita przez jego żonę. Co zrobi prawnik? Tylko spójrzcie na starcie między Kingą a Kamilą...

Fani "M jak miłość" cieszą, że Kinga w końcu spróbuje się pozbyć Kamili z ich życia

Dramatycznych wydarzeń w życiu Zduńskich ciąg dalszy! Kamila po tym, jak Piotrek zakończył ich relacje nie daje za wygraną i nadal chce namieszać w jego życiu, ale nie spodziewała się, że do akcji wkroczy Kinga! W 1560 odcinku "M jak miłość" prawniczka znów pojawi się na Deszczowej, co zezłości Zduńską, szczególnie kiedy usłyszy:

Chciałabym z tobą wyjaśnić pewną sprawę. Dzwoniłam, ale nie odbierałaś... (...) Więc tak... Byłam kochanką Piotra i to był cudowny, namiętny związek… I wiesz? Piotrek znalazł u mnie w łóżku to, czego nie dostał od ciebie... Wiem, że prawda boli, ale… nigdy nie dasz mu tego, co ja! Najwyżej kapcie i ciepłą herbatkę... bo seksu twój facet szuka gdzie indziej! I będzie go szukał do końca świata…

Tego będzie dla Kingi za wiele! W końcu zdecyduje się odeprzeć ataki Kamili i powie:

Ale to MÓJ mąż, MÓJ dom, MÓJ ogród, więc zjeżdżaj stąd natychmiast!

Kiedy Kinga będzie próbowała wyrzucić Kamilę ta zacznie krzyczeć: Nie popychaj mnie! Jednak to nie powstrzyma Zduńskiej, która chwyci prawniczkę i powie:

Wynocha, ale już!

Oczywiście Kamila nie da za wygraną i zadzwoni ze skargą do Piotrka i powie mu wprost, że to Kinga brutalnie na nią napadła i ją wyrzuciła z Deszczowej. Zmieszany Zduński poruszy tę sprawę z żoną i kiedy zapyta Ty… pobiłaś Kamilę? usłyszy tylko: Nie, ale za elegancki żakiecik wywaliłam ją z naszego ogrodu! Ku zaskoczeniu Kingi pochwali ją, a potem para spędzi upojną noc w łóżku..

Będzie się działo...

Fani serialu są zachwyceni faktem, że Kinga postanowiła ostatecznie wyrzucić Kamilę z ich życia i piszą:

Jej należy się porządny łomot i to już od dawna 😂 Takim kobietom-modliszkom należy się tylko łomot 🤛 Kinga za kudły!

Para spędzi później upojną noc!