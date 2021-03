"M jak miłość": Janek (Tomas Kollarik) umrze podczas operacji?! Dramatyczne sceny w szpitalu! 

Janek umrze, a Tomas Kollarik zniknie z "M jak miłość"?! Już wkrótce widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczą dramatyczne sceny z udziałem policjanta. Sparaliżowany po postrzale Morawski zdecyduje się na poważną operację, która daje nadzieję, że znów stanie na nogi, ale to, co wydarzy się w szpitalu może wskazywać na najgorsze... Czy Janek przeżyje? Sonia wpadnie w rozpacz, kiedy usłyszy, co dzieje się na sali operacyjnej!

"M jak miłość": Janek nie przeżyje operacji?

Dramat Janka z "M jak miłość" wciąż trwa. Policjant został postrzelony tuż przed ślubem z Sonią, a lekarze powiedzieli mu wprost, że kula uszkodziła kręgosłup i najprawdopodobniej już nigdy nie będzie chodzić. Diagnoza wstrząsnęła Morawskim, który zaczął sięgać po alkohol... Ostatnio portal superseriale.se.pl informował, że pojawiła się nadzieja, że Janek jednak stanie na nogi, a wszystko dzięki Olkowi (Maurycy Popiel. Chodakowski ma bowiem zaproponować policjantowi ryzykowaną operację, po której może wrócić do pełni zdrowia.

To bardzo skomplikowany zabieg. Nie ma miejsca na najmniejszy błąd. Trudno mi teraz przewidzieć, jaki będzie efekt końcowy. To będę mógł ocenić dopiero w trakcie operacji. Mówiąc w dużym uproszczeniu, zabieg polega na utworzeniu rusztowania zewnętrznego, czegoś w rodzaju egzoszkieletu łączącego wszystkie odłamane elementy w jedną całość. I jeśli to się uda...- oceni Olek.

Teraz portal superseriale.se.pl informuje, że w 1577. odcinku "M jak miłość" Janek zdecyduje się na operację, a w szpitalu będzie przy nim czuwać Sonia, która będzie miała poważne obawy, czy jej ukochany powinien zgodzić się na tak ryzykowny zabieg. Kiedy Morawski będzie miał podpisać zgodę na operację Sonia zaprotestuje.

- Janek, poczekaj! Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Coś może pójść nie tak? - zacznie dopytywać przerażona Sonia. - Wiele rzeczy. To długi i skomplikowany zabieg... Może dojść do powikłań sercowo-naczyniowych. Istnieje też ryzyko porażenia przewodu pokarmowego- odpowie jej Olek.

Janek podpisze zgodę i zostanie zoperowany. Niestety, po jakimś czasie w szpitalu rozegra się prawdziwy dramat. Sonia i matka Janka zobaczą, jak zdenerwowana pielęgniarka wybiegnie z sali operacyjnej i zacznie zamawiać krew!

Potrzebna jest krew... Na cito! Zero Rh plus - portal superseriale.se.pl cytuje pielęgniarkę.

Sonia będzie zrozpaczona... Czy Janek przeżyje operację? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Janek nie przeżyje operacji?

Sonia będzie zrozpaczona kiedy zobaczy, że pielęgniarka zamawia krew dla policjanta.