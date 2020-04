"M jak miłość": gwałciciel Lilki powróci i znów ją zaatakuje! Zobacz opis 1509. odcinka!

Mamy dla Was opis 1509. odcinka serialu "M jak miłość" (emisja 7 kwietnia w TVP 2 o godzinie 20:55)! Czy Lilka może czuć się bezpiecznie? Nie! W jej życiu znów pojawi się gwałciciel! Zobaczcie fotostory.

Lilka (Monika Mielnicka) chce zacząć nowy rozdział życia i odnaleźć szczęście u boku Mateusza (Krystian Domagała)… Jednak marzenia młodych legną jednak w gruzach. Bo bandyta, który zgwałcił dziewczynę, znów zaatakuje! Co wydarzy się w Grabinie w najbliższy wtorek?

"M jak miłość" - gwałciciel Lilki wraca!

Mateusz – tuż po tym, jak skończy 18 lat – pojedzie z ukochaną do USC i w końcu złoży dokumenty związane ze ślubem.

- Najważniejsze, że będziemy razem… A cała reszta jakoś się ułoży!

Kilka godzin później Lilkę czeka jednak szok. Bo gdy dziewczyna zajrzy do przychodni, by porozmawiać z matką… zobaczy w placówce Daniela (Szymon Nygard) - mężczyznę, który ją zgwałcił! Nastolatka od razu wybiegnie na ulicę, a bandyta tuż za nią. W finale Daniel wedrze się za to do domu Banachów i... na nowo Lilkę zaatakuje!

- Co im powiedziałaś?! Jeśli piśniesz choćby słówko… Przysięgam, zabiję ciebie i tego cholernego gnojka!

Sekundę później na intruza rzuci się Mateusz – gotów na wszystko, by bronić ukochanej… Nawet, jeśli w starciu z rosłym mężczyzną nie będzie miał szans. Lilka, korzystając z zamieszania, ucieknie za to na ulicę i... wpadnie szczęśliwie na Andrzejka (Tomasz Oświeciński).

- Na pomoc… Błagam, niech mi pan pomoże!…

Gdy do akcji wkroczy Lisiecki, walka stanie się w końcu wyrównana. Tymczasem Lilka nagle zblednie i złapie się za brzuch – po ciosie, który zadał jej wcześniej Daniel.

- Boli mnie…

- Dzwonię po karetkę!

Co wydarzy się dalej? Emisja odcinka numer 1509 już 7 kwietnia o godz. 20:55 w TVP 2.

Lilka przestraszona gwałcicielem