W "M jak miłość" Paweł uniknie wypadku i... pozna wielką miłość? Zapomni o Kindze?

Paweł (Rafał Mroczek) z "M jak miłość" znów będzie szczęśliwy? Czy Zduński wkrótce zapomni o swojej bratowej (Katarzyna Cichopek) i pozna kobietę swojego życia? Bardzo możliwe, że tak właśnie się stanie! Okazuje się bowiem, że w kolejnych odcinkach "M jak miłośc" w życiu Pawła pojawi się pewna tajemnicza piękność.

Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w serialu!

Paweł znów się zakocha?

Do tej pory Paweł zdecydowanie nie miał szczęścia w miłości. Zduński ma za sobą naprawdę wiele nieudanych związków, a ostatnio zakochał się w żonie swojego brata bliźniaka! Teraz okazuje się, że w życiu Pawła pojawi się kolejna kobieta! Według doniesień magazynu "Świat Seriali" w 1511. odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany 20 kwietnia, do serialu dołączy Dominika Kachlik. Piękna aktorka zagra Frankę.

Jak dojdzie do spotkania Franki i Pawła? Będzie jak w romantycznym filmie!

Jak informuje "Świat Seriali" tuż przed świętami Bożego Narodzenia kobieta w sukni ślubnej wbiegnie pod samochód Pawła! Na szczęście Zduński zdąży zahamować i uniknie wypadku. Podczas rozmowy kobieta wyzna, że ucieka przed narzeczonym i swoim ojcem, który zmusza ją do ślubu. Paweł zlituje się nad Franką i zaproponuje jej pomoc! Zduński pożyczy nieznajomej pieniądze i pozwoli jej założyć ubrania Basi. Co ciekawe, później Franka pojawi się w domu Pawła i poinformuje go, że ukradła ojcu 30 tysięcy i teraz chce spłacić swój dług...

Jak dalej potoczą się losy Franki i Pawła? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Zobacz także: Jak uważnie oglądaliście ostatnie odcinki "M jak miłość"? Sprawdź się w naszym QUIZIE!

Dominika Kachlik zagra w "M jak miłość".

Czy Paweł znów będzie szczęśliwy?