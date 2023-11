A w finale: kolejne problemy Izy (Adriana Kalska) i Marcina (Mikołaj Roznerski)! Dziewczyna wróci z podróży poślubnej, coraz bardziej przerażona zachowaniem męża… i w końcu odwiedzi wuja Skalskiego (Roch Siemianowski), błagając o pomoc.

- Tylko ty jeden, wujku, masz wpływ na Artura! Bardzo się z tobą liczy.(…) Artur zmusił mnie do małżeństwa! Wy go tak naprawdę nie znacie, ja też go nie znałam… Jemu coś się stało… I teraz to nieobliczalny, zły człowiek! Psychopata...