Zapraszamy na 1274 odcinek „M jak Miłość”, w którym Ewa (Dominika Kluźniak) wyzna Markowi (Kacper Kuszewski), że… zaszła w ciążę! Jak Mostowiak zareaguje na takiego newsa? Ewa przez kilka dni będzie się gorzej czuć, aż w końcu wybierze się do lekarza. I kilka godzin później przekaże mężowi radosną nowinę!

- Wiesz, nie chciałam ci mówić o tym wcześniej, dopóki nie byłam do końca pewna, ale nasza rodzinka wkrótce się powiększy…

Tymczasem Mostowiak, zamiast się ucieszyć… wpadnie w panikę.

- Nie... tylko nie to! Natalka jest w ciąży, tak?

- Nie, to nie Natalka…

- Boże, Ula?!

- Też nie… Zgaduj dalej!

Ewa, rozbawiona, spojrzy na ukochanego… A jej mąż, gdy pozna w końcu prawdę, znów będzie w szoku.

- Nie, to niemożliwe… Przecież ty… Lekarze mówili, że nie możesz mieć już dzieci, że…

- Lekarze czasem się mylą… jak widać. Nie cieszysz się? Będziemy mieli dziecko… Nasze wspólne. Jeszcze jedno…

- O, Boże, Ewa, ja… nie wiem, co powiedzieć!