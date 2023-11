Ewa (Dominika Kluźniak) nadal opiekuje się dziewczynką, którą znalazła w kościele i odwiedza małą niemal każdego dnia. Czy będzie w stanie pomóc Ewuni – i odmieni jej los? Zapraszamy na 1307 odcinek „M jak miłość”, a w nim…

Olka (Dagmara Bryzek) – nastolatka, która jest matką – chce pozbyć się „kłopotu” i oddać córkę do adopcji. Mostowiakowa próbuje jednak uświadomić dziewczynie, co oznacza rozstanie z dzieckiem.

Zobacz: Tomek nadal obserwowany przez bandytę, Iza nie powie Marcinowi o dziecku! Co dalej w "M jak miłość"?

- Jesteś na sto procent zdecydowana, żeby zrzec się praw rodzicielskich?

- Ja naprawdę nie mogę, nie dam rady jej wychować…

- Wcale nie chcę cię do tego namawiać... To twoja decyzja. Tylko musisz być tej decyzji pewna. Bo później... nie ma już odwrotu. Mówię ci to dlatego, że wiem, jak to jest stracić dziecko… Widzisz, jakiś czas temu poroniłam… Masz wybór, którego ja nie miałam. Przemyśl to wszystko jeszcze raz. Bo jeśli podejmiesz niewłaściwą decyzję, będziesz jej żałować do końca życia…