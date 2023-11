1 z 4

Już niedługo w serialu "M jak Miłość" pojawi się Rafał Szatan. Wokalista wcieli się w Eryka, który zawróci w głowie nastoletniej Zosi (Julia Wróblewska)! Jednak to nie ona będzie obiektem jego zainteresowania! Pianista będzie chciał zbliżyć się do jej macochy... Joasi (Barbara Kurdej-Szatan)! Co wydarzy się w najnowszych odcinkach? Przeczytajcie!

Polecamy: Do "M jak miłość" dołączył syn bardzo znanego gwiazdora! "Nie będzie to epizod, tylko jedna z większych ról"

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej serialowej grupy! Bądźcie na bieżąco z polskimi serialami!