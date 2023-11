3 z 4

Tuż po wizycie u rodziców para poważnie porozmawia o ślubie. Paweł oznajmi Julii, że nie zamierza czwarty raz stawać na ślubnym kobiercu. Jednak odpowiedzi dziewczyny nie usłyszy z powodu dzwoniącego telefonu! Choć Julce również nie spieszy się do zamążpójścia, to gdy Zduński skończy rozmawiać przez telefon między kochankami dojdzie do kłótni. Dzwoniący telefon zagłuszył bowiem słowa ukochanej. Paweł zarzuci dziewczynie, że ta chce na nim wymusić ślub! A skoro tak, to koniec!