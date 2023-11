Olek posyła bratu ciężkie spojrzenie – i liczy na słowa wsparcia. Jednak Marcin tym razem mu nie współczuje. Bo jego zdaniem, Olek dostał dokładnie to, na co sobie „zapracował”.

- Największy błąd popełniłeś wcześniej, kiedy ją zdradziłeś! Błąd z gatunku tych nie do naprawienia. Miałeś rodzinę: syna, żonę, wszystko! Ale potem, cholera, zaczęło cię nosić... I cię zaniosło. Wiedziałeś, jak to się skończy... I sorry, ale myślę, że nawet sam z sobą nie jesteś szczery!(…) Prawda jest taka, że mieszkasz ze swoją nową laską bez żadnych obowiązków, zobowiązań... I tak naprawdę ci to pasuje! Więc mi tutaj nie dramatyzuj, bo to trochę śmieszne...