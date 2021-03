"M jak miłość": Bosacki trafi do więzienia! To, co się wydarzy między nim a Chodakowskim szokuje... Iza będzie świadkiem?

Podstęp Bosackiego w końcu zostanie ujawniony! W 1579 odcinku „M jak miłość” Marcin i Michał w końcu zdecydują się zgłosić sprawę na policję. Szybko wyjdzie na jaw, że mężczyzna był już notowany w przeszłości za oszustwa i ostatecznie trafi za kratki. Jednak zanim do tego dojdzie Bosacki będzie przerażony, kiedy pod swoim domem zobaczy Chodakowskiego? Obawia się, że Marcin odegra się za to, co mu zrobił?

Bosacki w "M jak miłość" trafi do więzienia!

W 1579 odcinku „M jak miłość”, który już dzisiaj o 20.55 wyjaśni się sprawa sekstaśmy Izy i Ostrowskiego, a Bosacki w finale zostanie zakuty w kajdanki i trafi do więzienia po zeznaniach Ostrowskiego:

Mój pracownik podczas wyjazdu służbowego do Krakowa dosypał mnie i mojej koleżance do drinka jakieś świństwo (...) Oboje bardzo źle się poczuliśmy i natychmiast zasnęliśmy. Bosacki wszystko szczegółowo zaplanował, umieścił w pokoju Izy kamerę, filmował nas w hotelowym barze... To materiał, który nagrał i którym mnie później szantażował...

Po tych zeznaniach okaże, że Bosacki to znany policji oszust i Ostrowski gorzko pożałuje, że od razu nie zgłosiła całej sprawy i wyzna wprost Chodakowskiemu:

Miałeś rację, trzeba było wcześniej zgłosić się na policję. Sprawdzili, okazało się, że Bosacki był już notowany! Jest duża szansa na to, że go zgarną.

Marcin, obecny podczas aresztowania oszusta zobaczy panikę w jego oczach. Bosacki obawia się Chodakowskiego bardziej niż policji, ale tym razem Marcin nie da się porwać emocjom. Niestety po wszystkim mężczyzna wcale nie zazna spokoju i nawet teraz nie będzie mógł wybaczyć Izie. Niestety jego zachowanie sprawi, że ona wyjedzie!

To nie koniec dramatycznych wydarzeń w 1579 odcinku! Ula padnie ofiara molestowania. Bartek pojawi się na czas?

Kiedy Marcin powoli zaczyna przełamywać się i chce porozmawiać z Izą, ona wyjedzie i zostawi jedynie list!

