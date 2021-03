"M jak miłość": Piotrek znów zostawi Kingę! "Dojrzałam do radykalnego rozwiązania..." To koniec ich małżeństwa?

Szok, Zduńscy w "M jak miłość" dopiero z trudem uratowali swoje małżeństwo, a ich związek znów zostanie wystawiony na próbę! Po raz kolejny to Piotrek postawi pracę ponad wszystko i zostawi żonę i dzieci. Tym razem jednak Kinga nie ma zamiaru czekać, aż jej mąż znów zobaczy, że to rodzina jest najważniejsza i zdecyduje się na odważny krok.

Jaką radykalną decyzję podjęła Zduńska?

Kolejny kryzys Kingi i Piotrka w "M jak miłość"!?

Niedawno małżeństwo Zduńskich wisiało na włosku, ale ostatecznie udało im się pogodzić. Piotrek zerwał kontakty z Kamilą i wrócił z USA. Wygląda na to, że niedawne wydarzenia niewiele go nauczyły i zapewni swojej rodzinie powtórkę z niedawnych wydarzeń. Kinga w 1579. odcinku "M jak miłość", który zobaczymy 30 marca, przyzna swojej mamie, że... Piotrek znowu wyjeżdża!

Mamy powtórkę z rozrywki! Wprawdzie tym razem nie do Nowego Jorku, tylko do Łodzi i na kilka dni. Ale to wystarczyło, żeby się wszystko zawaliło! - powie załamana Kinga.

Wygląda na to, że Kinga tym razem jest zdeterminowana i podejmie zaskakującą decyzję. A wszystko przez to, że pod nieobecność męża dojdzie do bójki w bistro, a sama Zduńska nie tylko będzie narażona na niebezpieczeństwo, ale ostatecznie poniesie też dotkliwą karę finansową. To wtedy przeleje się czara goryczy!

I chyba dojrzałam do radykalnego rozwiązania... - powie na koniec rozmowy z matką zrozpaczona Zduńska.

Jakie kroki podejmie Kinga? Czy para jednak się rozstanie?

Kinga ma już dosyć zajmowania się całą rodziną! Postawi ultimatum?

Z kolejnym kryzysem para może sobie już nie poradzić! Czy Piotrek w końcu zdecyduje się przyjmować jedynie zlecenia, które nie wymagają dalekich wyjazdów.