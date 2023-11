W "M jak miłość" będzie się działo. Ale zanim zdradzimy, co wydarzy się w między Marcinem a Arturem, sprawdźmy co u Marysi i jej nowego szefa.

Emisja nowych odcinków 1323-1324 w TVP2 o 20.50 23 i 24 października.

Przede wszystkim, poznamy w końcu nowego bohatera: Kamila Starskiego (w tej roli: Radosław Krzyżowski). Biznesmen, sparaliżowany po wypadku, zatrudni Marię (Małgorzata Pieńkowska) jako opiekunkę. Ale mecenas Janiszewska (Katarzyna Jamróz) od razu uprzedzi pielęgniarkę, że jej pacjent bywa trudny.

- Często chce, żeby zostawić go samego… Proszę być na to przygotowaną. Nie jest zbyt towarzyski, ale o tym pani już wie…

- Najwyżej w ogóle nie będę się do niego odzywać!