Reklama

W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia o tym, że Barbara Kurdej-Szatan zniknie z "M jak miłość"! Czy to prawda? Aktorka udzieliła ostatnio wywiadu, w którym przyznała, że marzy o kolejnym dziecku, a druga ciąża to tylko kwestia czasu. Serialowa wdowa po Tomku Chodakowskim (Andrzej Młynarczyk) powiedziała też, że planuje urlop macierzyński, a to oczywiście będzie miało wpływ na losy jej bohaterki!

Zobacz: Ciąża w "M jak miłość"! Kinga i Piotrek będą mieli trzecie dziecko?

Chciałabym po raz drugi zostać mamą. Hania codziennie pyta o to, kiedy będzie miała brata albo siostrę. Razem z Rafałem chcemy, aby w naszym życiu pojawiła się druga pociecha, więc być może już niebawem to się stanie - powiedziała Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z magazynem "Na żywo" i wtedy ruszyła lawina domysłów i plotek.

Co się stanie z Joasią w "M jak miłość"?

Barbara Kurdej-Szatan jeszcze nie jest w ciąży i nie planuje odejść z kultowej "eMki". Fani produkcji bardzo lubią jej postać i z pewnością nie wyobrażają sobie nowych odcinków bez jej udziału. Jeśli jesteś jednym z nich - możesz być spokojny. Nawet jeśli aktorka zajdzie w upragnioną ciążę, scenarzyści coś wykombinują! Odcinki powstają przecież z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Zobacz: „Dalej będziesz mnie kochał?”. Barbara Kurdej-Szatan popłakała się w programie!

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał wychowują razem 7-letnią Hanię.

Mat. promocyjne

Reklama

Aktorka marzy o kolejnym dziecku.