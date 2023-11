Bartek (Arkadiusz Smoleński) znów wyląduje w więzieniu? Czy Janek (Tomas Kollarik) zamknie męża Uli i skutecznie pozbędzie się swojego największego rywala?

Reklama

Emocje w "M jak miłość" nie opadają! Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w Grabinie pojawi się Grzelak, stary znajomy Bartka, który będzie chciał się na nim zemścić. Bandyta zaatakuje Ulę (Iga Krefft), którą w ostatniej chwili uratuje Janek. Teraz okazuje się, że wkrótce Bartek spotka się z Grzelakiem i mocno go pobije! Jak zareaguje Janek?

Bartek trafi do więzienia?

Według doniesień portalu superseriale.se.pl, w 1474 odcinku "M jak miłość" Bartek w rozmowie z bratem przyzna, że zemścił się na Grzelaku i go skatował! Co więcej, mąż Uli przyzna, że chce się zgłosić na policję, żeby przyznać się do pobicia. Szybko okaże się jednak, że Janek o całej sytuacji dowiedział się znacznie wcześniej! Jak zareaguje policjant, kiedy spotka się z Bartkiem? Czy Janek będzie chciał pozbyć się rywala i zamknie go w areszcie? Okazuje się, że nie!

Na twoim miejscu zrobiłbym to samo - powie Janek.

Bartek będzie zaskoczony szczerym wyznaniem Janka. Czy ta sytuacja zmieni relacje byłego narzeczonego i męża Uli? Czy Ula dowie się, że jej mąż zemścił się na Grzelaku i go pobił? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"! Przypominamy, że 1474. odcinek serialu zostanie wyemitowany już 2 grudnia! Będziecie oglądać?

Zobacz także: Olewicz zniszczy Olka w "M jak miłość"! Co zrobi Chodakowski, kiedy odbierze telefon o odnalezieniu zwłok w lesie?

Bartek zemści się na Grzelaku.

Instagram

Janek dowie się o pobiciu, ale nie aresztuje Bartka.

Instagram