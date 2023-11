Olek w "M jak miłość" po postrzeleniu Artura jest w bardzo złej formie. Nie radzi sobie ze świadomością, że zabił Skalskiego i cały czas obawia się, że prawda wyjdzie na jaw. Wie już o niej Marcin, powoli domyśla się Agnieszka, a Olewicz ma filmik, na którym zakopuje zwłoki w lesie. Sąsiad Chodakowskich stal się dla młodego lekarza największym zagrożeniem! Telefony, szantaż, prześladowanie - do czego jeszcze posunie się mężczyzna? Kiedy zadzwoni do Chodakowskiego z informacją, że policja znalazła ciało w lesie, lekarz załamie się zupełnie. Co zrobi Olek po takiej informacji?

Reklama

Olek znajdzie się w pułapce!

Olewicz jest w posiadaniu filmu, który nagrał, kiedy Olek zakopywał ciało Artura w lesie. Początkowo wydawało się, że mężczyźnie chodzi tylko o pieniądze, ale szybko na jaw wyszło, że sąsiad Chodakowskich czerpie przyjemność z prześladowania lekarza. Nie zaniósł nagrania na policję, ale pieniądze mu nie wystarczą, zacznie nachodzić Olka i zachowywać się, jak jego przyjaciel, z którym łączy go mroczny sekret. Czy to oznacza, że Olewicz okaże się kolejnym psychopatą?

Olewicz poinformuje Olka o odkryciu przez policję zwłok w lesie!

W 1469 odcinku „M jak miłość” Jarosław Olewicz zadzwoni do młodego lekarza, który będzie akurat na dyżurze i zdradzi mu, że mają kłopot!

Witam, panie doktorze, Jarek Olewicz. Nie przeszkadzam? Nie chciałem pana martwić, ale jak mamy ten wspólny deal, to znaczy, że strzelamy do jednej bramki, nie? Skąd pan ma mój numer?! - zapyta zaskoczony Olek Już panu mówiłem, w internecie można znaleźć wszystko. Ale wracając do naszych kłopotów... W lokalnej prasie pojawiła się informacja, że jakiś zabłąkany turysta znalazł w lesie zwłoki mężczyzny. Policja zabezpieczyła miejsce, prowadzą śledztwo.

Chodakowski szybko zorientuje się, że chodzi o zwłoki innej osoby. I szybko sprawdzi, że należą do jakiegoś gangstera, jednak mężczyzna wystraszy go swoim zachowaniem. Zda sobie sprawę, że Olewicz jest nieobliczalny! Co zrobi?

Instagram

MTL Maxfilm