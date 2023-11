2 z 4

Już w 1413 odcinku "M jak miłość" stanie się to, na co czekali wszyscy fani Izy i Marcina- rodzice małej Mai, wrócą do siebie i zaczną tworzyć szczęśliwą rodzinę.

Niestety, okazuje się, że ich szczęście nie będzie trwało zbyt długo- wszystko przez Artura, który nawet w szpitalu psychiatrycznym nie przestaje mścić się na byłej żonie i swoim największym rywalu.

Zobaczcie, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu!

